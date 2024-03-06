Орнелла Мути восхитилась муралом со своим изображением в Сочи

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути выразила желание увидеть мурал авторства художника Йорит Черулло, изображающий ее в самом начале звездной карьеры.

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Напомним, что знаменитый муралист создал свое произведение в рамках международного фестиваля уличного искусства "Новые формы".

Орнела Мути решила осмотреть объект стрит-арта после выступления на лекции марафона Знание.Первые. Местные жители собрались у работы, чтобы увидеть одну из крупнейших звезд классического мирового кино и вместе с ней рассмотреть яркий мурал.

Художник Йорит Черулло взял за основу своей работы именно Орнеллу Мути, поскольку она олицетворение Италии, но при этом имеет русские корни. Таким образом, он решил продемонстрировать неочевидную близость двух держав.

Увидеть работу художника можно по адресу: город Сочи, улица Худыкова, дом 27/2.