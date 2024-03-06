Названа причина, по которой Пугачева покинула Россию

Композитор Стас Намин, основатель групп «Цветы» и «Парк Горького», рассказал, что недавно навестил в Израиле певицу Аллу Пугачеву. Об этом пишет РИА «Новости».

Намин отметил, что исполнительница не собирается покидать Израиль, но живет там гораздо хуже, чем в России.

По его словам, о Пугачевой распускают массу слухов. Вместе с тем, она всегда была «достойным, искренним и честным человеком».

Композитор отметил, что у певицы сложилась особая ситуация: она впервые в жизни полюбила и не смогла разрушить семью.

По его данным, инициатива о переезде в Израиль исходила от комика Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ), именно он принял такое решение.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.