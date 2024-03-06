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Стас Михайлов вспомнил, как потерял все из-за долгов в 90-х

Певец Стас Михайлов признался в Youtube-шоу "Вопрос ребром", что не берет в долг. Михайлов объяснил, что в 90-е потерял все из-за долга. После этого он пообещал себе больше никогда не повторять эту ошибку. Артист также рассказал, что не брал ипотеку для покупки своего дома на Новой Риге.

Стас Михайлов вспомнил, как потерял все из-за долгов в 90-х
© Газета.Ru
"Я стал больше работать, и этот дом никогда не был в ипотеке. Я его сразу выплатил и живу", - поделился певец.

В феврале Telegram-канал Mash сообщил, что Стас Михайлов ликвидировал свой продюсерский центр "Творческая мастерская" из-за низкой прибыли организации.

По данным канала, артист отправил все необходимые для ликвидации документы в ФНС еще в конце 2022 года, однако налоговая служба вынесла окончательное решение о ликвидации бизнеса только сейчас. Фирма Михайлова просуществовала 12 лет и работала в сфере исполнительских искусств, радио- и телевизионного вещания, производства кино- и видеофильмов, телевизионных программ. Однако за 2021 год компания принесла артисту всего 685 тысяч рублей при общей выручке в 5,9 миллионов рублей.

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