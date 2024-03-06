Сменивший имидж Киркоров появился на публике

Певец Филипп Киркоров впервые за долгое время вышел на публику. Снимками он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Филипп Киркоров с новым имиджем пришел на премьеру шоу ТНТ «Сокровища императора» в кинотеатре «Октябрь». Для выхода на публику он предпочел пестрый костюм с принтом Лего. Образ он дополнил строгими очками, сумкой в виде пленочного фотоаппарата и кожаными перчатками.

16 февраля сообщалось, что Филипп Киркоров появился в тизере первого выпуска пятого сезона шоу «Маска» в другом образе. Он отказался от пестрых нарядов со стразами и выбрал более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и очки для зрения. Тогда певец впервые появился с новым имиджем. Он решил его изменить, чтобы вернуть лояльность публики.

Недавно сообщалось, что парик певца Филиппа Киркорова, в котором он появился на съемках шоу «Маска», может стоить несколько десятков тысяч долларов.