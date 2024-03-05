Фадеев назвал самый «кошмарный» проект в карьере

Продюсер Максим Фадеев откровенно рассказал о своих проектах, назвав группу Serebro «главным кошмаром» жизни. Об этом пишет Super.ru.

Своими мыслями об артистках, которых он продюсировал, Фадеев поделился в соцсетях. Главным кошмаром он назвал группу Serebro.

«Счастье, ужас, ад», - такими словами он охарактеризовал работу с этим коллективом.

При этом продюсер признался, что помнит о солистке группы Елене Темниковой только хорошее, несмотря на оставшийся у него шрам.

Помимо этого Фадеев рассказал, что Наталья Ионова никогда не пела в проекте Глюк'oZa и была приглашена как актриса, а песни, написанные для Наргиз, перепоет другая исполнительница, сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».

Ранее, характеризуя участниц группы Serebro, продюсер Максим Фадеев отмечал, что каждая его «нагло использовала». При этом музыкант заявлял, что относился к певицам честно и, несмотря на сплетни, ни с одной из них его не связывали близкие отношения.