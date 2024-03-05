Фадеев назвал самый «кошмарный» проект в карьере
Продюсер Максим Фадеев откровенно рассказал о своих проектах, назвав группу Serebro «главным кошмаром» жизни. Об этом пишет Super.ru.
Своими мыслями об артистках, которых он продюсировал, Фадеев поделился в соцсетях. Главным кошмаром он назвал группу Serebro.
«Счастье, ужас, ад», - такими словами он охарактеризовал работу с этим коллективом.
При этом продюсер признался, что помнит о солистке группы Елене Темниковой только хорошее, несмотря на оставшийся у него шрам.
Помимо этого Фадеев рассказал, что Наталья Ионова никогда не пела в проекте Глюк'oZa и была приглашена как актриса, а песни, написанные для Наргиз, перепоет другая исполнительница, сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».
Ранее, характеризуя участниц группы Serebro, продюсер Максим Фадеев отмечал, что каждая его «нагло использовала». При этом музыкант заявлял, что относился к певицам честно и, несмотря на сплетни, ни с одной из них его не связывали близкие отношения.
В свою очередь бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова рассказала, что истинной причиной, по которой она покинула коллектив, стал жесткий контроль Фадеева во всех сферах ее жизни. Кроме того, певице не нравились откровенные наряды, которые надо было одевать на выступления или съемки клипов.