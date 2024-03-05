Продюсер объяснил, почему Пугачева танцевала под украинскую песню

Певица Алла Пугачева, опубликовавшая в соцсетях танец под украинскую народную песню "Ой, на горе два дубка", проверяет реакцию россиян, считает продюсер Павел Рудченко. Таким мнением он поделился в беседе с NEWS.ru.

Рудченко отметил, что украинские народные песни — острая, злободневная тема.

"Эта народная песня не принадлежит какому-то запрещенному артисту типа Данилко и ему подобным. Она просто подливает масла в огонь и смотрит на реакцию. Издевка обыкновенная", - сказал он.

При этом, добавил Павел Рудченко, он не видит ничего плохого в самой украинской культуре.

Накануне певец Филипп Киркоров удалил из своих социальных сетей — Instagram и VK — посты с упоминанием Аллы Пугачевой, в которых артист анонсировал выход новой композиции бывшей супруги и признавался ей в любви.