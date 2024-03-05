Стас Михайлов рассказал о похудении на 17 килограммов

Российский певец Стас Михайлов не скрывает, что ему приходилось пользоваться услугами косметологов и делать различные инъекции, чтобы выглядеть моложе. Однако вскоре такие процедуры стали негативно сказываться на его внешнем виде.

В рамках YouTube-шоу «Вопрос ребром» артист рассказал, что из-за ботокса у него до сих пор не поднимается одна бровь. Также у певца спросили о том, как он сумел похудеть на 17 килограммов и поменять стиль одежды.

— Почему похудел? Наверное, быть стройным лучше, чем толстым и жирным, — признался Михайлов.

Главной проблемой в жизни для певца был лишний вес. Длительное время артист борется с ним, прибегая к различным методикам, которые раскрыл в эфире ТВ-шоу «Ты не поверишь!». По словам Михайлова, лишний вес «преследует» его с молодости. Из-за этого артист был вынужден всегда вести активный образ жизни.