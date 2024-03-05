Дима Билан рассказал, как рос с цыганами

Певец Дима Билан признался в беседе с kp.ru, что вырос с цыганами.

© Соцсети

Билан объяснил, что жил по соседству с людьми, принадлежащими этой этнической группе. Артист признался, что дружил с ними и учился цыганскому языку.

«Я их учил танцевать, они меня тоже учили, чему-то не очень хорошему. Это мои друзья, я даже цыганский язык знал», — поделился певец.

Билан намекнул, что из-за такой тесной связи с этим народом ему неприятно, когда «продавцов воздуха» называют «инфоцыганами». Он объяснил, что из-за такой ассоциации у людей складывается негативное впечатление о народе. По его мнению, подобное определение интернет-мошенников может обидеть реальных цыган.