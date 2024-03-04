Фотограф получит от актрисы Юлии Высоцкой компенсацию за плагиат снимков
Суд обязал телеведущую Юлию Высоцкую выплатить 40 тысяч рублей за использование чужих фотографий на ее кулинарном сайте. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ранее фотограф подал в суд на Высоцкую, обвинив ее в использовании снимков на портале «Едимдома.ру» без разрешения. Изначально он обратился к компании ведущей с просьбой удалить контент или заплатить ему 125 тысяч рублей, однако не получил ответа.
В итоге суд удовлетворил иск только частично, приняв решение взыскать с телеведущей 40 тысяч рублей и удалить фото, отмечает Shot.
Комментариев Высоцкой по поводу решения суда пока нет.
Появилась информация, что телеведущая приняла решение ликвидировать свою фирму «Кулинарная студия», которая четыре года приносила убытки, и уже собрала все необходимые для этого документы.