«Стал патриотом?»: Охлобыстин высказался о поездке Киркорова на Донбасс
Недавно Филипп Киркоров побывал на Донбассе. Совпадение или нет, но почти сразу после этого поп-король вновь стал желанным гостем на телевидении. В шоу «Маска» на НТВ он по-прежнему занимает кресло одного из членов жюри.
По мнению Ивана Охлобыстина, визит исполнителя хита «Атлантида» на Донбасс — не что иное как попытка отмыться.
«Он поехал в прачечную, отмываться. А кто-то по-другому на это смотрит? Что он, стал патриотом? Я не уверен, что он вообще понимает, о чем идет речь. Он понимает, что отменились концерты», — заявил актер на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».
Помимо этого, Охлобыстин подчеркнул, что на российской сцене нет места тем людям, которые «никуда не ведут» и занимают чужое место.