Охлобыстин высказался о поездке Киркорова на Донбасс

«Он поехал в прачечную, отмываться. А кто-то по-другому на это смотрит? Что он, стал патриотом? Я не уверен, что он вообще понимает, о чем идет речь. Он понимает, что отменились концерты», — заявил актер на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».