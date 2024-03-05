Орбакайте выступит в Кремле

Певица Кристина Орбакайте выступит в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе площадки заявили, что артистка примет участие в концерте «Будьте счастливы всегда!», который пройдет 7 марта. При этом имя Орбакайте нет среди заявленных участников на сайте Государственного Кремлевского дворца.

Ранее Орбакайте опровергла практически полную отмену своего тура по России. Она заявила, что у нее «всегда все состоится».