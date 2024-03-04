Поплавская прокомментировала концерт Орбакайте в Петербурге

Накануне Кристина Орбакайте дала концерт в Санкт-Петербурге . Не обошлось без эксцессов. Во время исполнения одной из песен артистка запуталась в собственной юбке, напоминающей знаменитые балахоны Аллы Пугачевой , и упала.

Между тем о выступлении старшей дочки Примадонны высказалась Яна Поплавская. Актриса-патриотка надеется, что с Кристиной, как и с ее семейным бюджетом, все хорошо. Но тот факт, что в открытых источниках ничего не сказано об отношении звезды к СВО, коробит Поплавскую.