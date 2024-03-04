Поплавская прокомментировала концерт Орбакайте в Петербурге

«Никто не пишет»: Поплавская негодует после концерта Орбакайте
Накануне Кристина Орбакайте дала концерт в Санкт-Петербурге. Не обошлось без эксцессов. Во время исполнения одной из песен артистка запуталась в собственной юбке, напоминающей знаменитые балахоны Аллы Пугачевой, и упала.
Между тем о выступлении старшей дочки Примадонны высказалась Яна Поплавская. Актриса-патриотка надеется, что с Кристиной, как и с ее семейным бюджетом, все хорошо. Но тот факт, что в открытых источниках ничего не сказано об отношении звезды к СВО, коробит Поплавскую.
«Никто не пишет — выразила ли Кристина поддержу петербуржцам в связи с атакой беспилотников на город Поддержку бойцам из Петербурга в зоне СВО и особенно их родственникам? Интересно, пришли на концерт те 50 ветеранов спецоперации, которым певица „пожертвовала“ билеты?» — возмутилась актриса в своем Telegram-канале.