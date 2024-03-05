Ида Галич обвинила Боню в плагиате

«Я считаю, что это было очень интересно, даже гениально. То, что мы не указали автора… Да, действительно, наверно, стоило бы указать. Я учту на будущее. Саму Иду Галич я не знаю. Если, конечно, ей было неприятно, что мы не указали [авторство], то я хочу извиниться», — отметила телеведущая.