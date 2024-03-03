Орбакайте сделала заявление на фоне отмены своих концертов в России

Она раздала автографы и пожелала увидеться с фанатами на своем следующем концерте в Петербурге, который состоится уже 3 марта в БКЗ «Октябрьский». В Москву артистка приедет с концертом уже 5 марта.

Недавно отменились почти все концерты Орбакайте в российских городах. Так, организаторы и концертного зала Fesco Hall сообщили о решении отметить выступление певицы во Владивостоке, которое было запланировано на 19 марта. Причиной, по данным СМИ, стало обращения активистов из организации «Культурный фронт России». До этого организатор выступлений Сергей Зайцев сообщал о том, что выступления артистки в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенные даты. Концерты Орбакайте в Благовещенске должны были состояться 15 и 16 марта, а в Хабаровске — 18 марта.