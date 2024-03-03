Молчавший о СВО певец Малинин решил сделать заявление

Народный артист Александр Малинин с начала спецоперации на Украине воздерживался от комментариев на эту тему. Однако он решил прервать молчание, чтобы опровергнуть накопившиеся нелестные слухи вокруг его персоны.

Исполнитель опубликовал в соцсетях объемный пост, в котором рассказал, что давал военную присягу, служил в армии и готов встать на защиту родины, если это будет необходимо. Он отметил, что на постоянной основе живет в Москве и назвал ложью слухи о его эмиграции.

Малинин также написал, что ранее записал два альбома самых популярных украинских песен в рамках международного проекта. Среди них была песня сечевых стрельцов, которая потом стала гимном националистов, однако сам артист не мог этого предположить. И после 2014 года певец не исполнял эту композицию, пишет mk.ru.

В начале февраля концерт Малинина в Саратове оказался под угрозой срыва. Как оказалось некоторые жители города и представители власти были недовольны молчаливой позицией артиста. Так, депутат областной думы Роман Грибов решил выдвинуть несколько условий, при соблюдении который выступление состоится.