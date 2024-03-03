Молчавший о СВО певец Малинин решил сделать заявление
Народный артист Александр Малинин с начала спецоперации на Украине воздерживался от комментариев на эту тему. Однако он решил прервать молчание, чтобы опровергнуть накопившиеся нелестные слухи вокруг его персоны.
Исполнитель опубликовал в соцсетях объемный пост, в котором рассказал, что давал военную присягу, служил в армии и готов встать на защиту родины, если это будет необходимо. Он отметил, что на постоянной основе живет в Москве и назвал ложью слухи о его эмиграции.
Малинин также написал, что ранее записал два альбома самых популярных украинских песен в рамках международного проекта. Среди них была песня сечевых стрельцов, которая потом стала гимном националистов, однако сам артист не мог этого предположить. И после 2014 года певец не исполнял эту композицию, пишет mk.ru.
В начале февраля концерт Малинина в Саратове оказался под угрозой срыва. Как оказалось некоторые жители города и представители власти были недовольны молчаливой позицией артиста. Так, депутат областной думы Роман Грибов решил выдвинуть несколько условий, при соблюдении который выступление состоится.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что за Малинина вступился депутат Госдумы Сергей Лисовский. Он рассказал, что лично знаком с артистом и считает его настоящим русским певцом. По мнению Лисовского исполнитель выражает свою гражданскую позицию через творчество.