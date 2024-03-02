Гузеева отказалась сниматься в экстремальных шоу

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала в Telegram-канале, что не хочет участвовать в экстремальных шоу.

Гузеева, к примеру, даже не может представить, что может поучаствовать в реалити-шоу «Выживалити».

«Я вот даже фантазировала, а что, если я окажусь там. Спасибо. Мне и тут хорошо», — поделилась артистка.

Гузеева похвалила шоу «Выживалити». По ее мнению, программа сделана продуманно и с умом. Телеведущая также предположила, что некоторые звезды участвуют в подобных проектах из-за скуки.

«Живут в роскоши, жизнь сказка. Хочется встряски, эмоций! Ну не все такие. Кто-то приехал и для того, чтобы выиграть приз десять миллионов», — отметила актриса.