«Я русский»: Малинин заявил, что готов защищать Родину

«А что касается СВО, так я в армии служил, присягу принимал, и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти Родину защищать, я готов», — заверил артист, добавив, что ни одна общественная организация и ни один региональный депутат не имеет права нарушать закон и запретить гражданину РФ работать в России.