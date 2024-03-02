Клава Кока сменит стиль музыки

«Хорошая новость: вышел сниппет на новый трек, но это будет последняя песня в стиле Клавы Коки. Почему я сказала, что трек будет последним в стиле Клавы Коки? Потому что потом пойдут новые песни», — поделилась певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).