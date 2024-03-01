Милонов призвал проверить выделивших деньги на концерт Орбакайте чиновников

«Надо провести проверку, на каком вообще основании эти средства были взяты из бюджета», — заявил он.

Депутат отметил, что Орбакайте до сих пор не выразила четкую позицию по поводу специальной военной операции (СВО) на Украине. По его мнению, артистка не поддерживает свою страну. Милонов подчеркнул, что Орбакайте пытается сделать «дьявольский шпагат», зарабатывая деньги в России и при этом регулярно посещая США.