Моргенштерн* обжаловал третий штраф за отсутствие маркировки иноагента
Российский рэпер Моргенштерн* обжаловал третий штраф за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что сумма штрафа должна была составить 50 тысяч рублей. Помимо этого, Мосгорсуд также собирается проверить законность другого штрафа Моргенштерну*, в этот раз на сумму в 40 тысяч рублей — этот штраф стал для исполнителя первым из наказаний за отсутствие маркировки статуса иноагента.
«Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении», — сообщили в суде.
Ранее Моргенштерн* подрался с блогером Хованским.
*признан иностранным агентом в России.
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