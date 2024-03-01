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Моргенштерн* обжаловал третий штраф за отсутствие маркировки иноагента

Российский рэпер Моргенштерн* обжаловал третий штраф за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Моргенштерн* обжаловал третий штраф за отсутствие маркировки иноагента
© РИА Новости

Отмечается, что сумма штрафа должна была составить 50 тысяч рублей. Помимо этого, Мосгорсуд также собирается проверить законность другого штрафа Моргенштерну*, в этот раз на сумму в 40 тысяч рублей — этот штраф стал для исполнителя первым из наказаний за отсутствие маркировки статуса иноагента.

«Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении», — сообщили в суде.

Ранее Моргенштерн* подрался с блогером Хованским.

*признан иностранным агентом в России.

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