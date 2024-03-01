Моргенштерн* обжаловал третий штраф за отсутствие маркировки иноагента

Отмечается, что сумма штрафа должна была составить 50 тысяч рублей. Помимо этого, Мосгорсуд также собирается проверить законность другого штрафа Моргенштерну*, в этот раз на сумму в 40 тысяч рублей — этот штраф стал для исполнителя первым из наказаний за отсутствие маркировки статуса иноагента.