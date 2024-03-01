Лель рассказала, для чего «высшие силы» использовали хит «Мой мармеладный»

Российская певица Катя Лель заявила, что «высшие силы» готовят людей к тому, что русский язык станет мировым. В эфире программы «Судьба человека» она рассказала, что после того как ее трек «Мой мармеладный» стал популярным за рубежом, иностранцы, в том числе американцы и китайцы, начали изучать русский.

Сегодня русский язык стали с огромным удовольствием учить в разных странах. <...> В Америке сегодня просто какой-то бум, люди хотят учить русский язык, Азия просто сошла с ума, Китай вообще сдался под русский сленг и под русскую речь Понятно, что это энергия звука, это энергия русского языка, идет объединение людей во всем мире, но я уверенная, что нас готовят к чему-то большему. Абсолютно замысел высших сил: нас готовят, что русский язык станет мировым языком, — заявила Лель.