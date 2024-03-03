Назначенный на конец марта концерт Инстасамки отменили в Новосибирске

В Новосибирске отменили парный концерт рэп-певицы Инстасамки и ее молодого человека Monkeyken, изначально планировавшийся на 31 марта. Мероприятие должно было состояться в клубе BlaBlaBar. Об отменен мероприятия рассказали в пресс-службе заведения.

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— По какой причине отменено шоу, мы не знаем. Только предоставляем площадку для концертов, — сообщили представители бара KP.ru.

По словам исполнительницы, отмена концерта не имеет ничего общего с текстами ее треков и давлением общественности.

— Мы отменили концерты сами. Я не довольна форматом моих сольных концертов. Я хочу дать вам что-то большее, чем раньше, — объяснила ситуацию знаменитость в своем Telegram-канале.

Концерт рэпера, продюсера и автора песен Артема Готлиба, известного под псевдонимом Слава Марлоу, также отменили в Воронеже. Об этом в конец февраля рассказали в пресс-службе музыканта.