Инстасамка решила отменить тур по России

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) решила отменить тур по России из-за жалоб и пристального внимания общественников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что в этом году артистка планирует выступать только в рамках формата «клубное шоу» с пометкой «18+». По данным канала, в ближайшее время исполнительница также планирует сменить имидж, избавившись от провокационных текстов и работая на более взрослую аудиторию.

Менеджер артистки подтвердил эту информацию, уточнив, что новый репертуар и смена имиджа певицы должны быть представлены в 2025 году. Тогда же Зотеева планирует возобновить и концертную деятельность, уточняет Mash.