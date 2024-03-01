Группа «КОСМОНАВТОВ НЕТ» выпустили новый альбом «КОСМОС НАС НЕ ЖДЕТ»

«КОСМОС НАС НЕ ЖДЕТ» — это первая часть большой истории, погружающая слушателя во вселенную «КОСМОНАВТОВ». Её главный герой — инопланетянин, который чувствует себя потерянным в чужом мире, но продолжает путь к своим мечтам. Переживания об одиночестве разбавляются милыми шалостями в виде отсылок к «Ласковому маю» или войса на 14 секунд. В альбоме группа отходит от поп-рока и двигается в сторону более космического и электронного звучания — сами музыканты определяют жанр релиза как alien core.