Продюсер объяснил, куда пропала эстонская певица Анне Вески

«Сейчас националисты травят всех за русский язык. Именно поэтому и Лобода, кстати говоря, не прижилась на Украине. Хитов на украинском у нее нет. Если есть какие-то песни, то на ломаном языке. Потому как Лобода украинский толком и не знает. Она сейчас вообще в незавидном положении», - провел параллель с Вески продюсер.