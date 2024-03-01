45-летняя Анна Семенович раскрыла секрет молодости

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович раскрыла секрет молодости на новом видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 45-летняя исполнительница предстала, лежа на кушетке в медицинской шапке в кабинете косметолога. Звезда рассказала, что намерена сделать вакуумную чистку лица и процедуру BBL.

«Дает моментальный эффект лифтинга и увлажнения», — пояснила артистка.

Помимо этого, на размещенных кадрах знаменитость показала, как к ее телу прикрепили датчики. По ее словам, специалист также собирался проводить микротоки.

Среди прочего, в ролике Семенович также продемонстрировала свой внешний вид во время и после окрашивания волос.