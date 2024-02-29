Киркоров не снизил расценки на выступления после скандала

Продюсер Сергей Лавров заявил, что ценник певца Филиппа Киркорова не изменился после скандала с участием в «голой вечеринке» и по прежнему составляет 10 млн рублей за выступление. Об этом он рассказал в интервью изданию ProZvezd.

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Ранее появлялись слухи о том, что после скандала «королю» российской поп-сцены пришлось снизить ценник и работать за 30 или 50 тысяч долларов.

Продюсер назвал слухи выдумкой и заявил, что Киркоров никуда не поедет за эти деньги. Прошедшие два месяца «король» просто не работал.