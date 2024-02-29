Певица Савичева выпустит свой мерч и новый студийный альбом

«Будем делать крутейший мерч совместно с одной компанией. Винил тоже на низком старте. Вокал на EP (мини-альбом, от англ. Extended Play — прим. URA.RU) записан, теперь где-то в недрах своей студии Данила Бабичев делает свою магию, чтобы пластинка была огненной», — написала Юлия Савичева в своем telegram-канале.