Хайдаров рассказал о травле в соцсетях после смерти Гаврилова
Пластический хирург Тимур Хайдаров заявил, что столкнулся с травлей в социальных сетях после смерти продюсера Петра Гаврилова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По его словам, после смерти Гаврилова он столкнулся с волной угроз и дезинформации. Кроме того, неизвестные записали фейковое сообщение, на котором воссоздали его голос с помощью нейросети. С помощью этого сообщения мошенники, по словам Хайдарова, угрожают его знакомым. Кроме того, в соцсетях распространяются фейковые сообщения о личной жизни хирурга.
«Мне уже сообщили, что в Сеть начали запускать слух, якобы, я и Киркоров любовники, я нахожусь в огромном шоке», — рассказал он.
Помимо этого Хайдаров заявил, что после смерти Гаврилова в клинике проводится проверка, а сам хирург временно отстранен от работы.
Напомним, что 27 февраля Петр Гаврилов умер после операции в клинике хирурга Хайдарова.