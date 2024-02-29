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Хайдаров рассказал о травле в соцсетях после смерти Гаврилова

Пластический хирург Тимур Хайдаров заявил, что столкнулся с травлей в социальных сетях после смерти продюсера Петра Гаврилова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Хайдаров рассказал о травле в соцсетях после смерти Гаврилова
© РИА Новости

По его словам, после смерти Гаврилова он столкнулся с волной угроз и дезинформации. Кроме того, неизвестные записали фейковое сообщение, на котором воссоздали его голос с помощью нейросети. С помощью этого сообщения мошенники, по словам Хайдарова, угрожают его знакомым. Кроме того, в соцсетях распространяются фейковые сообщения о личной жизни хирурга.

«Мне уже сообщили, что в Сеть начали запускать слух, якобы, я и Киркоров любовники, я нахожусь в огромном шоке», — рассказал он.

Помимо этого Хайдаров заявил, что после смерти Гаврилова в клинике проводится проверка, а сам хирург временно отстранен от работы.

Напомним, что 27 февраля Петр Гаврилов умер после операции в клинике хирурга Хайдарова.

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