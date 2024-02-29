Хайдаров рассказал о травле в соцсетях после смерти Гаврилова

Пластический хирург Тимур Хайдаров заявил, что столкнулся с травлей в социальных сетях после смерти продюсера Петра Гаврилова . Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его словам, после смерти Гаврилова он столкнулся с волной угроз и дезинформации. Кроме того, неизвестные записали фейковое сообщение, на котором воссоздали его голос с помощью нейросети. С помощью этого сообщения мошенники, по словам Хайдарова, угрожают его знакомым. Кроме того, в соцсетях распространяются фейковые сообщения о личной жизни хирурга.