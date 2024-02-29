Гагарина выступила в метро после отказа исполнять гимн России

Певица Полина Гагарина бесплатно выступила перед слушателями на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве. Об этом сообщает телеканал «360».

«Я хочу поздравить всех пассажиров самой молодой линии метро. Завтра исполнится целый год Большой кольцевой линии. Я вас с этим поздравляю», — сказала исполнительница.

В вестибюле московского метрополитена артистка исполнила такие свои хиты, как «Навсегда», «Бабочки», «Обезоружена» и «Спектакль окончен», а также новую композицию «Нагадай».

28 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Полина Гагарина не сможет выступить с гимном на футбольном матче между сборными России и Сербии. Причиной подобного решения артистки стало то, что Гагарина не смогла перенести запланированный до этого корпоратив.