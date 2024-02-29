Лолита уехала из России после отмены концертного тура

Певица Лолита Милявская уехала из России в Болгарию после отмены концертного тура. О жизни в своем заграничном доме артистка рассказала в Telegram.

Лолита показала подписчикам свой участок и выращенную на нем ель. «Когда два раза в год, попадая на "дальнюю дачу", окунаешься в садоводство», — подписала она публикацию.

Певица также рассказала, что поменяла билеты на самолет в Россию из-за собаки, получившей травмы. «Боцман вступил в неравную драку с двумя пастушьими собаками. Раны были серьезными, без доктора никуда. Должна была убедиться, что пес без меня теперь справится», — написала она.