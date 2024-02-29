Лолита уехала из России после отмены юбилейного тура

Известная певица Лолита Милявская уехала из России в Болгарию после отмены ее юбилейного тура, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, «голая вечеринка», инициированная телеведущей Анастасией Ивлеевой, тяжело отразилась на судьбе многих участников, но особенно сильно ударила по Милявской.

Журналисты отметили, что в связи с сложившейся ситуацией исполнительница приняла решение на время уехать из России. Она отправилась в Болгарию, где у нее есть небольшой дом с участком. Там она обрезает ели, занимается грядками, рубит дрова.

Актриса регулярно рассказывает подписчикам о своей жизни в стране, изменившихся приоритетах. На снимках она скромно одета и совершенно не похожа на прежнюю холеную знаменитость.

Певица сообщила, в частности, что планировала на днях вернуться в Россию, но сдала билет в связи с тем, что ее собака подралась с местными псами и получила травмы. Она добавила, что должна дождаться, пока животное выздоровеет.