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Лолита уехала в Болгарию после отмены юбилейного тура

Известная певица Лолита Милявская уехала из России в Болгарию после отмены ее юбилейного тура, пишет «Комсомольская правда».

Лолита уехала из России после отмены юбилейного тура
© РИА Новости

По данным газеты, «голая вечеринка», инициированная телеведущей Анастасией Ивлеевой, тяжело отразилась на судьбе многих участников, но особенно сильно ударила по Милявской.

Журналисты отметили, что в связи с сложившейся ситуацией исполнительница приняла решение на время уехать из России. Она отправилась в Болгарию, где у нее есть небольшой дом с участком. Там она обрезает ели, занимается грядками, рубит дрова.

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Актриса регулярно рассказывает подписчикам о своей жизни в стране, изменившихся приоритетах. На снимках она скромно одета и совершенно не похожа на прежнюю холеную знаменитость.

Певица сообщила, в частности, что планировала на днях вернуться в Россию, но сдала билет в связи с тем, что ее собака подралась с местными псами и получила травмы. Она добавила, что должна дождаться, пока животное выздоровеет.

Комментаторы преимущественно поддерживают Лолиту. Вместе с тем, ряд пользователей предположил, что певица могла получить ВНЖ в Болгарии и не собирается возвращаться в Россию.

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Анастасия Ивлеева
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