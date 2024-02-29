Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева является увлеченным человеком, заметил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Он добавил, что ее внезапный интерес к политике может привести девушку на госслужбу, пишет News.ru.

Ранее Ивлеева рассказала в соцсетях, что посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Она пообещала, что проголосует за озвученные в речи проекты и инициативы и добавила, что в последние месяцы стала уделять внимание вопросам, на которые ранее не обращала внимание.

По мнению Рудченко, слова телеведущей свидетельствуют о ее перерождении. Он заметил, что в дальнейшем Ивлеева на фоне интереса к политической жизни страны может заинтересовать госслужбой.

«Может быть, предполагаю, даже пойдет в депутаты», — отметил продюсер.