Современную интерпретацию повести Михалкова представит Московский театр иллюзии
Московский театр иллюзии представит премьеру спектакля «Праздник непослушания» по повести Сергея Михалкова в постановке Артура Марченко 16 марта 2024 года.
«Праздник непослушания» – это сказочное приключение для детей и их родителей. Действие спектакля разворачивается на цирковой арене, где фантастические ситуации граничат с реальными.
«Это история о том, как родители, потеряв всякое терпение, уходят и оставляют город своим детям – хорошим, но непослушным. Они пресекают всяческие попытки общения с ними, вплоть до телефонных разговоров, и теперь детям можно все: есть без остановки мороженое, пить фруктовую воду, гулять до ночи и многое другое», – делится концепцией постановки Артур Марченко.
«Мне бы хотелось, чтобы все, независимо от возраста, выйдя после нашего спектакля, поняли одну главную истину – родители и дети – это одно целое и их существование немыслимо друг без друга», – подчеркивает режиссер. «Сказку Михалкова мы адаптировали для современного зрителя, чтобы она звучала еще более актуально, а главное понятно. Например, «родители» передают послание «детям» по видеосвязи, Фантик передвигается на гироскуторе, «дети» используют актуальный на сегодняшний день лексикон и т.д. Получится очень яркая, динамичная и хулиганская история».
«Праздник непослушания» – это спектакль с элементами цирка, клоунады, фокусами и настоящими чудесами. Колоритные костюмы и грим, необычные декорации, оригинальные пластические решения добавят истории ярких красок.
Адрес: Москва, ул. Перовская, 75 (м. Новогиреево)
Продолжительность спектакля: 2 часа с антрактом
Начало премьерных показов: в 11.00 и 15.00
Возрастные ограничения: 6+
Билеты можно приобрести по ссылке.