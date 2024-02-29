Современную интерпретацию повести Михалкова представит Московский театр иллюзии

«Мне бы хотелось, чтобы все, независимо от возраста, выйдя после нашего спектакля, поняли одну главную истину – родители и дети – это одно целое и их существование немыслимо друг без друга», – подчеркивает режиссер. «Сказку Михалкова мы адаптировали для современного зрителя, чтобы она звучала еще более актуально, а главное понятно. Например, «родители» передают послание «детям» по видеосвязи, Фантик передвигается на гироскуторе, «дети» используют актуальный на сегодняшний день лексикон и т.д. Получится очень яркая, динамичная и хулиганская история».