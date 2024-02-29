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Как новый закон лишит Дудя*, Пивоварова* и других иноагентов миллионов дохода

28 февраля Госдума приняла законопроект о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламы таких ресурсов. Как сообщает Life.ru, это решение стало настоящим ударом по доходам иноагентов, благодаря которым они жили за пределами России.

Как новый закон лишит Дудя*, Пивоварова* и других иноагентов миллионов дохода
© РИА Новости

Зачем нужен этот закон?

Доходы множества российских иноагентов зависели от рекламных интеграций в их видео и блогах. Запрет на покупку рекламы существенно сократит выручку от подобной деятельности. Кроме того, российские СМИ перестанут цитировать их заявления, которые они делают на своих сайтах, в блогах и социальных сетях. В результате их работа больше не будет афишироваться в публичном медиапространстве.

Авторы законопроекта предполагают, что меры сведут на нет деятельность иноагентов в России. Работа их каналов, как правило, требует приличных вложений — они идут на закупку и содержание оборудования, аренду помещения и зарплаты сотрудникам. Теперь же, когда продолжение работы в прежнем режиме станет невозможным, у их подписчиков могут появиться неудобные вопросы о источниках финансирования.

Кто размещал рекламу у блогеров-иноагентов?

Одним из крупнейших рекламодателей у большинства заметных русскоязычных иноагентов была компания по продаже авиабилетов Aviasales. С началом спецоперации рекламная политика сервиса не изменилась, и она продолжила заказывать интеграции, не взирая на точку зрения иноагентов. Она активно сотрудничала с Дудем*, Пивоваровым*, Шихман* и другими.

Также «поддержку» иноагентам оказывали российские образовательные интернет-платформы, маркетплейсы, специализирующиеся на продаже товаров из США и Европы, сервисы доставки и онлайн-магазины по доставке цветов. Теперь им придется отказаться от сотрудничества с привычными для них блогерами и их аудитории.

Кого затронет новый закон?

В первую очередь под действие законопроекта подпадают наиболее популярные блогеры-миллионники, отрабатывающие политическую повестку — журналисты Юрий Дудь*, Алексей Пивоваров*, Катерина Гордеева*, Ирина Шихман*, а также блогеры Николай Соболев* и Илья Варламов* (признаны Минюстом России иностранными агентами). Также рекламных доходов лишатся и менее известные иноагенты, которые продолжали зарабатывать в России.

Отметим, что первая реакция на новый закон уже последовала. В день принятия документа Госдумой Гордеева* заявила, что приостанавливает свой проект на YouTube.

«В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов мы больше не сможем работать как прежде… мы приостанавливаем работу. Нам очень непросто говорить вам, нашим зрителям, что мы — все», — заявила журналистка в социальных сетях.

Журналист Пивоваров* же призвал своих подписчиков дождаться его ответа. Он признался, что ему нужно время для оценки ситуации в моменте, когда закон о запрете рекламы вступит в силу.

Огромных доходов лишится и Дудь*, у которого в 2023-м году рекламу заказывали сервис поиска специалистов "Профи.ру", цветочная фирма Flowwow, онлайн-университет Skypro и курсы «Синхронизация», маркетплейс с доставкой из-за рубежа USmall и другие. По оценкам Telegram-каналов, только на YouTube он потеряет порядка 100 млн рублей в год. Среди зарубежных заказчиков рекламодателей у него немного — испанское агентство недвижимости, языковая школа, криптобиржа и VPN-сервис.

*признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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