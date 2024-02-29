Как новый закон лишит Дудя*, Пивоварова* и других иноагентов миллионов дохода

28 февраля Госдума приняла законопроект о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламы таких ресурсов. Как сообщает Life.ru, это решение стало настоящим ударом по доходам иноагентов, благодаря которым они жили за пределами России.

Зачем нужен этот закон?

Доходы множества российских иноагентов зависели от рекламных интеграций в их видео и блогах. Запрет на покупку рекламы существенно сократит выручку от подобной деятельности. Кроме того, российские СМИ перестанут цитировать их заявления, которые они делают на своих сайтах, в блогах и социальных сетях. В результате их работа больше не будет афишироваться в публичном медиапространстве.

Авторы законопроекта предполагают, что меры сведут на нет деятельность иноагентов в России. Работа их каналов, как правило, требует приличных вложений — они идут на закупку и содержание оборудования, аренду помещения и зарплаты сотрудникам. Теперь же, когда продолжение работы в прежнем режиме станет невозможным, у их подписчиков могут появиться неудобные вопросы о источниках финансирования.

Кто размещал рекламу у блогеров-иноагентов?

Одним из крупнейших рекламодателей у большинства заметных русскоязычных иноагентов была компания по продаже авиабилетов Aviasales. С началом спецоперации рекламная политика сервиса не изменилась, и она продолжила заказывать интеграции, не взирая на точку зрения иноагентов. Она активно сотрудничала с Дудем*, Пивоваровым*, Шихман* и другими.

Также «поддержку» иноагентам оказывали российские образовательные интернет-платформы, маркетплейсы, специализирующиеся на продаже товаров из США и Европы, сервисы доставки и онлайн-магазины по доставке цветов. Теперь им придется отказаться от сотрудничества с привычными для них блогерами и их аудитории.

Кого затронет новый закон?

В первую очередь под действие законопроекта подпадают наиболее популярные блогеры-миллионники, отрабатывающие политическую повестку — журналисты Юрий Дудь*, Алексей Пивоваров*, Катерина Гордеева*, Ирина Шихман*, а также блогеры Николай Соболев* и Илья Варламов* (признаны Минюстом России иностранными агентами). Также рекламных доходов лишатся и менее известные иноагенты, которые продолжали зарабатывать в России.

Отметим, что первая реакция на новый закон уже последовала. В день принятия документа Госдумой Гордеева* заявила, что приостанавливает свой проект на YouTube.

«В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов мы больше не сможем работать как прежде… мы приостанавливаем работу. Нам очень непросто говорить вам, нашим зрителям, что мы — все», — заявила журналистка в социальных сетях.

Журналист Пивоваров* же призвал своих подписчиков дождаться его ответа. Он признался, что ему нужно время для оценки ситуации в моменте, когда закон о запрете рекламы вступит в силу.

Огромных доходов лишится и Дудь*, у которого в 2023-м году рекламу заказывали сервис поиска специалистов "Профи.ру", цветочная фирма Flowwow, онлайн-университет Skypro и курсы «Синхронизация», маркетплейс с доставкой из-за рубежа USmall и другие. По оценкам Telegram-каналов, только на YouTube он потеряет порядка 100 млн рублей в год. Среди зарубежных заказчиков рекламодателей у него немного — испанское агентство недвижимости, языковая школа, криптобиржа и VPN-сервис.