Жена Хайдарова высказалась про умершего после операции Гаврилова

Бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скончался 27 февраля — мужчине стало плохо после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Супруга врача, дизайнер Светлана Сильваши высказалась о трагедии и пообещала наказать всех виновных.

— Хотела бы принести свои соболезнования семье Петра Гаврилова, поскольку мы были знакомы с ним и с его супругой лично. Наша семья также готова оказывать посильную поддержку, — отметила супруга хирурга.

Что касается клиники, отметила дизайнер, то она будет активно сотрудничать со следственными органами, чтобы выяснить истинные причины произошедшего в рамках законодательства Российской Федерации.

— Все причастные к этому понесут соответствующее наказание. Скорблю вместе с вами, — заключила Сильваши.

Супруга хирурга подчеркнула, что ни сама женщина, ни ее супруг не планируют прятаться от полиции и скрывать какую-либо информацию, передает StarHit.