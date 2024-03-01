«Скорблю»: жена Хайдарова высказалась про умершего после операции Гаврилова
Бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скончался 27 февраля — мужчине стало плохо после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Супруга врача, дизайнер Светлана Сильваши высказалась о трагедии и пообещала наказать всех виновных.
— Хотела бы принести свои соболезнования семье Петра Гаврилова, поскольку мы были знакомы с ним и с его супругой лично. Наша семья также готова оказывать посильную поддержку, — отметила супруга хирурга.
Что касается клиники, отметила дизайнер, то она будет активно сотрудничать со следственными органами, чтобы выяснить истинные причины произошедшего в рамках законодательства Российской Федерации.
— Все причастные к этому понесут соответствующее наказание. Скорблю вместе с вами, — заключила Сильваши.
Супруга хирурга подчеркнула, что ни сама женщина, ни ее супруг не планируют прятаться от полиции и скрывать какую-либо информацию, передает StarHit.
О смерти столичного бизнесмена стало известно 27 февраля. СМИ сообщали, что Гаврилов умер после операции по уменьшению объема желудка в клинике Хайдарова. Как сообщил источник, операция была проведена еще 17 февраля. Сам Хайдаров опроверг заявления, что его клиника имеет причастность к смерти бизнесмена, поскольку, по словам хирурга, он не проводит операции по уменьшению желудка — а именно после такой процедуры, предположительно, Гаврилов и скончался.