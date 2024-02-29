Оксана Самойлова переехала в новый дом и пожаловалась на его тесноту

Блогер Оксана Самойлова вместе с мужем, рэпером Джиганом и четырьмя детьми перебралась из одного арендованного особняка в другой. Процессом переезда и впечатлениями от нового жилья она поделилась во влоге, доступном на YouTube.

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Самойлова сообщила, что переехать семье пришлось «по независящей от них причине», и добавила, что ненавидит делать это. Блогер также отметила, что новый трехэтажный дом в три-четыре раза меньше предыдущего, и семейству не хватает места для размещения большого количества вещей.

«Все, у меня депрессия, у нас ничего не влезает. На кухне просто… кошмар! Баба, как нам жить в этом? Места уже нет вообще! Ровно ноль», — пожаловалась она матери.

Несмотря на тесноту нового дома для большой семьи, Оксана призналась, что он подходит им больше, чем предыдущий.

«Нам очень нравится, как мы здесь все обустроили. Он такой миленький, уютный, гармоничный», — описала она дом.

Блогер также показала подписчикам несколько комнат, в том числе детские, кухню и гардеробную.

Кроме того, в арендованном доме есть лифт, кинотеатр и бассейн. Интерьер выполнен преимущественном в молочном и коричневом тонах, поскольку многие его элементы сделаны из дерева. Одна из особенностей объекта — высокие потолки.