Певица Кэт Дженис умерла в 31 год
На 32-м году жизни скончалась Кэтрин "Кэт" Дженис - ее размещенная в январе в Сети песня Dance You Outta My Head, посвященная сыну, стала "вирусной".
Кэт умерла в среду. Об этом на аккаунте артистки сообщила ее семья. Причина - рак. Родными отмечено, что молодая женщина ушла мирно, в окружении любящих родных.
У Кэт осталось нереализованное творческое наследие, которым продолжит делиться ее брат.
Впервые о своей болезни жительница Вашингтона узнала осенью 2021-го, случайно обнаружив уплотнение на шее. И какое-то время не придавая этому значения. К врачу певица обратилась, лишь отметив 31-летие. Диагноз - саркома.
Кэт перенесла операцию, химио- и лучевую терапию. Летом 2022-го болезнь отступила, но в текущем году вернулась. 10 января артистку госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.