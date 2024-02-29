Певица Кэт Дженис умерла в 31 год

На 32-м году жизни скончалась Кэтрин "Кэт" Дженис - ее размещенная в январе в Сети песня Dance You Outta My Head, посвященная сыну, стала "вирусной".

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Кэт умерла в среду. Об этом на аккаунте артистки сообщила ее семья. Причина - рак. Родными отмечено, что молодая женщина ушла мирно, в окружении любящих родных.

У Кэт осталось нереализованное творческое наследие, которым продолжит делиться ее брат.

Впервые о своей болезни жительница Вашингтона узнала осенью 2021-го, случайно обнаружив уплотнение на шее. И какое-то время не придавая этому значения. К врачу певица обратилась, лишь отметив 31-летие. Диагноз - саркома.