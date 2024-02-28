Галкина* хотят лишить замка в Грязях по новому закону об иноагентах

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с призывом лишить комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) замка в деревне Грязь на основании нового закона. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ранее Госдума приняла законопроект, которым в Уголовном кодексе РФ вводится возможность конфискации имущества за фейки о российской армии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания подчеркнул, что за принятие данного законопроекта выступили россияне, и он касается тех, кто направляет денежные средства армии противника, пребывает за рубежом и при этом зарабатывает в России.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем обращении в Генпрокуратуру сослался на данный закон, отмечает Mash.

«Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, то у Галкина* могут конфисковать его роскошный замок», - пишет канал.

Напомним, что Галкин* покинул Россию вместе со своей женой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Он публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года Галкин* был включен в реестр физлиц-иноагентов. В мае 2023 года юморист обратился в суд с требованием снять с него этот статус, однако проиграл дело.

В деревне Грязь Галкин* и Пугачева владеют замком стоимостью в 1 млрд рублей. Некоторое время ходили слухи, что супруги пытались избавиться от недвижимости, и СМИ даже писали, что у особняка появились новые владельцы, однако позднее стало известно, что земля под имением все еще записана на Галкина*.