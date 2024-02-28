Navai назвал Успенскую «офигительной милфухой»

Российский музыкант Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), известный широкой публике как участник рэп-дуэта HammAli & Navai, назвал певицу Любовь Успенскую «офигительной милфухой» после жалоб артистки на невезение в любви. Об этом он высказался в документальном фильме «Карусель Успенской. Из ресторана в Кремль», доступном на YouTube .

«Как можно бояться повстречаться с такой офигительной милфухой, которая ходит в "Булгари", "Ролексах", на "Фантоме" ездит. Как можно бояться такой малышки? Ее надо любить», — отметил рэпер.

В том же фильме Успенская рассказала о «беде с мужчинами». Она призналась, что много раз влюблялась, однако позже разочаровывалась в отношениях. По ее словам, она старалась полностью отдаваться союзу, однако в ответ получала лишь неблагодарность.