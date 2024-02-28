Леву* из «Би-2» в Испании атакуют мошенники

Лева из группы «Би-2» (настоящее имя Егор Бортник*) столкнулся с мошенничеством после приезда домой в Испанию. На соответствующий пост, размещенный самим артистом в социальных сетях, обратило внимание издание «Московский комсомолец».

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Как уточнил Бортник*, от действий злоумышленников пострадали также его друзья. По словам артиста, его телефон взломали, и теперь от его имени просят денег.

Музыкант обратился к тем, кто записан у него в контактах, с предупреждением о том, что его телефонная книга была взломана.

«Связывайтесь лично со мной или с Асей (супругой Бортника* - прим. ред.). Прошу прощения», - написал артист.

Он не стал уточнять суммы, которые просят аферисты.

Ранее весь состав «Би-2» задержали после одного из концертов в Таиланде. Данная мера в отношении участников группы была принята в связи с отсутствием разрешения на проведение концертов. Позднее стало известно, что весь состав российской рок-группы депортировали в Израиль. Бортник* отправился туда чуть раньше. Он является гражданином этой страны.