Асмус тепло поздравила своего экс-супруга Харламова с днем рождения

Актриса Кристина Асмус тепло поздравила юмориста и телеведущего Гарика Харламова с днем рождения.

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В личном блоге актриса назвала бывшего супруга семьей. Свое сообщение она сопроводила эмодзи в виде сердца.

— Семья. С днем рождения, — подписала Асмус свою публикацию.

С момента развода актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова прошло уже два года. Недавно Харламов пошутил про оставленный им жене после расставания дом. На шутку юмориста бывшая супруга отреагировала сразу же, приняв ее в штыки. Такое поведение бывшей невестки привлекло внимание мамы Харламова Натальи. Она назвала эту ситуацию «беспределом» и посоветовала Асмус обсудить все разногласия с бывшим мужем дома, где, по словам Натальи, они все вместе проживают.

31 января актриса Кристина Асмус в своем микроблоге опубликовала небольшой фрагмент своей переписки с экс-мужем, комиком Гариком Харламовым. Она отправила ему голосовое сообщение, в котором рассказала смешную историю, произошедшую с их дочерью Настей.