Лерчек обвинила Самойлову в заимствовании ее идей

«Когда ты смотришь Stories очень крупного блогера, который говорит: «Я объявляю счастливые часы. И сейчас вместо одной прокрутки…» А там нет колеса. Там есть другое — сундучки, сюрпризики, подарочки. И вот: «У вас есть вместо одной прокрутки, будет две прокрутки». Мне команда присылает и говорит: «Интересно, а что там крутится, если колеса нет?» — рассказала блогерша.