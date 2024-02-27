Хайдаров опроверг слухи о смерти Гаврилова в его клинике

Пластический хирург Тимур Хайдаров опроверг слухи о смерти продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова в его клинике. В беседе с РЕН ТВ он заявил, что не проводит резекции желудка.

Ранее стало известно, что Гаврилов скончался в одной из столичных клиник после резекции желудка. После этого в интернете появились сообщения, что операцию ему делали в клинике Хайдарова.

«Я такие операции не выполняю и отношения к таким операциям не имею. Распространять информацию о пациентах я не могу. Могу сказать, что в нашей клинике никто не умирал», — прокомментировал пластический хирург эти слухи.