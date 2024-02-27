Боня призналась, что завидует Бузовой
Телеведущая Виктория Боня призналась, что завидует трудолюбию и уверенности певицы Ольги Бузовой. Соответствующее заявление она сделала в эфире шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».
У Бони спросили завидует ли она Бузовой, которая в отличие от нее смогла стать ведущей «Дома-2» и успешным артистом.
«Конечно, завидую. Я просто восхищаюсь ее трудолюбием и уверенностью в себе», — ответила телеведущая.
Также, по словам Бони, ей нравится, что Бузова считает себя самой лучшей. Телеведущая считает, что всем стоит поучиться этому у певицы.
Ранее Боня рассказала, что певица Вера Брежнева, находясь в браке, была готова провести ночь с мужчиной за 100 тысяч долларов.
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