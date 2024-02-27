Критик назвал достойную замену Моргенштерну*

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru заявил, что рэпер Macan стал достойной заменой Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом).

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«Кого-то удалось заменить, но таких примеров немного. Был популярен у нас такой персонаж — Моргенштерн. Сейчас на его месте копия в виде MACAN, которого признали открытием года на VK Music, он достаточно прослушиваемый, находится в чартах», — подчеркнул Бабичев.

Вместе с этим критик обратил внимание на то, что количество поющих блогеров в России сильно сократилось, но несмотря на это, сейчас в тренде Инстасамка, которая делает совместные композиции со многими именитыми музыкантами. Критик также отметил Анну Асти, которую считает лучшей певицей в стране несмотря на паузу в творчестве.