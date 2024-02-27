Тур Анны Асти по России оказался под угрозой срыва

В России активно отменяют концерты певицы Анны Асти (настоящее имя – Анна Дзюба). Об этом сообщает Mash.

Как пишет Telegram-канал, «под угрозой срыва весь ее тур».

Среди городов, в которых сорвались выступления певицы, - Волгоград, Саратов, Краснодар, Тольятти и Нижний Новгород. Есть вероятность, что концерты отменят и в других регионах, отмечает канал. Поклонники Анны Асти уже начали сдавать билеты. В частности, речь идет о городах, в которых пока не объявили об отмене концертов.

У певицы возникли проблемы с концертной деятельностью после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Ранее портал «Страсти» сообщил, что учрежденный певицей Анной Асти музыкальный лейбл Fenix Music задолжал налоговой 7,5 миллионов рублей. По информации издания, общий долг лейбла, созданного для того, чтобы помочь раскрутиться молодым артистам, составляет 7 593 875 рублей.