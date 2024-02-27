Блогер Лерчек прокомментировала слухи о разводе с мужем

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных, известных как Лерчек и Артемчек, в минувшем году заподозрили в разрыве отношений. Поводом для этого стала школьная линейка их детей, на которую пара прибыла раздельно. Однако Лерчек опровергла эти слухи.

По ее словам, все было куда проще, чем додумали пользователи Сети — они приехали на мероприятие вместе, но потом Артем начал искать свободное парковочное место. Это было нелегко — на задачу ушло 15 минут.

— Находит место и заходит. Все! Да даже если бы мы приехали на разных машинах, что такого? Это абсолютно нормальная ситуация, — отметила Чекалина.

Однако блогер признала, что во время судебного разбирательства по делу о неуплате налогов отношения с мужем оказались под серьезной угрозой. Супругам было тяжело без работы, но еще сложнее — перестать ругаться. По словам Лерчек, они начинали вспоминать старые обиды и подолгу не могли остановиться. Однако после того, как блогеры начали заниматься с психологами, все наладилось, рассказала Чекалина в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Валерия и Артем Чекалины находились под следствием по обвинению в легализации 130 миллионов рублей, а также в уклонении от уплаты налогов. Блогер попыталась скрыть от казны 311 миллионов рублей. В конце декабря прошлого года дело в отношении Лерчек прекратили.