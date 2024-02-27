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«Что такого?»: блогер Лерчек прокомментировала слухи о разводе с мужем

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных, известных как Лерчек и Артемчек, в минувшем году заподозрили в разрыве отношений. Поводом для этого стала школьная линейка их детей, на которую пара прибыла раздельно. Однако Лерчек опровергла эти слухи.

Блогер Лерчек прокомментировала слухи о разводе с мужем
© РИА Новости

По ее словам, все было куда проще, чем додумали пользователи Сети — они приехали на мероприятие вместе, но потом Артем начал искать свободное парковочное место. Это было нелегко — на задачу ушло 15 минут.

— Находит место и заходит. Все! Да даже если бы мы приехали на разных машинах, что такого? Это абсолютно нормальная ситуация, — отметила Чекалина.

Однако блогер признала, что во время судебного разбирательства по делу о неуплате налогов отношения с мужем оказались под серьезной угрозой. Супругам было тяжело без работы, но еще сложнее — перестать ругаться. По словам Лерчек, они начинали вспоминать старые обиды и подолгу не могли остановиться. Однако после того, как блогеры начали заниматься с психологами, все наладилось, рассказала Чекалина в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Валерия и Артем Чекалины находились под следствием по обвинению в легализации 130 миллионов рублей, а также в уклонении от уплаты налогов. Блогер попыталась скрыть от казны 311 миллионов рублей. В конце декабря прошлого года дело в отношении Лерчек прекратили.

Подробнее об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».

Шоу-бизнес
Артем Чекалин
Валерия Чекалина