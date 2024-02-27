Басков высмеял Киркорова в эфире ТНТ

Певец Николай Басков пошутил про новый образ народного артиста РФ Филиппа Киркорова в эфире музыкального шоу «Конфетка» на ТНТ. Артист обратил внимание на окрашенные в пепельный цвет волосы Киркорова и предложил коллеге по сцене перепеть его песню с фразой «натуральный седой».

Ты теперь можешь петь мою песню: «Натуральный седой. Я знаменит и холостой», — сказал Басков.

В ответ Киркоров заявил, что для него, как для музыканта, эксперименты со внешностью — это обыденная история. Во время выступления в новом эпизоде музыкальной программы Басков и Киркоров были одеты в одинаковые костюмы. Звезды исполнили совместную песню «Будет плохо, я знаю», которую сочинили на стихи гостя передачи.