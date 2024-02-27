Бородина похвасталась носками за 40 тысяч рублей

Российская телеведущая Ксения Бородина похвасталась роскошными носками. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

40-летняя знаменитость записала в сторис видео, в котором рассказала своей матери и подруге, что решила обновить свой гардероб. Она приобрела белые носки люксового бренда Chanel. По ее словам, их стоимость составила 40 тысяч рублей.

Однако мать Бородиной не одобрила покупку. «Сколько раз можно было в "Пятерочку" сходить?» — раскритиковала она поступок дочери.

Телезвезда, в свою очередь, решила дать отпор родственнице.

«Я не виновата, что у Chanel такие цены!» — с иронией высказалась она.